Pupo celebra 50 anni di musica alle Mura di Treviso | il tour mondiale

Un artista celebra 50 anni di carriera con un concerto alle Mura di Treviso, inserito in un tour mondiale. Durante il festival, altri artisti si esibiranno nello stesso luogo. Tra il 10 e il 25 luglio, la città subirà modifiche nell’allestimento e nell’organizzazione degli eventi, con modifiche temporanee alla viabilità e agli spazi pubblici. La presenza di più concerti attirerà pubblico da diverse zone.

? Punti chiave Quali altri artisti canteranno alle Mura di Treviso durante il festival?. Come cambierà il volto della città tra il 10 e il 25 luglio?. Quali brani storici di Pupo canterà durante questa serata speciale?. Perché questo tour mondiale punta a unire generazioni diverse di pubblico?.? In Breve Festival Suoni di Marca dal 10 al 25 luglio a Treviso. Mellow Mood, Frankie hi-nrg mc e The Rockets parteggiano il palinsesto. Programma include brani storici e nuove canzoni dall'album Insieme. Evento trasforma le Mura trevigiane in centri di aggregazione sociale. Pupo porterà il suo tour mondiale alle Mura di Treviso il 13 luglio. Il celebre cantautore toscano Pupo sarà tra i protagonisti della rassegna Suoni di Marca 2026 con un concerto speciale previsto per lunedì 13 luglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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