Pupo chiude il tour mondiale al teatro Verdi di Firenze
L’artista ha concluso il suo tour mondiale al teatro Verdi di Firenze. La tournée, iniziata in Europa, è proseguita negli Stati Uniti e in America del Sud, attraversando vari paesi e città. Durante le date, ha eseguito i brani più noti e incontrato il pubblico in diverse location. La performance finale si è svolta ieri sera, con un pubblico numeroso presente nel teatro. La tournée ha coperto diverse tappe in più continenti, con date distribuite in vari mesi.
Firenze, 25 maggio 2026 – Dopo essere passato dall’Europa agli Stati Uniti, dall’America del Sud all’Australia, e aver toccato Russia, Uzbekistan e Kazakistan, Pupo chiude il tour mondiale celebrativo dei suoi cinquant’anni di carriera là dove tutto è cominciato, a Firenze, la città dove prese il primo treno che lo portò a Milano per i primi contratti discografici, in un viaggio attraverso la musica, le emozioni e i ricordi che hanno segnato milioni di vite. Appuntamento mercoledì 27 maggio al teatro Verdi di Firenze. I 50 anni di carriera. Lo scorso settembre Enzo Ghinazzi, per tutti semplicemente Pupo, ha spento 70 candeline. Un traguardo... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Firenze Tv. . Le dipendenze, la Russia, la Fiorentina e i 50 anni di carriera. Pupo si racconta senza filtri ai nostri microfoni in vista dello spettacolo del 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze. Un’intervista tra musica, fragilità, polemiche e Toscana. #pupo #firenze facebook
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