pupo chiude il tour mondiale al teatro verdi di firenze

Notizia in breve

L’artista ha concluso il suo tour mondiale al teatro Verdi di Firenze. La tournée, iniziata in Europa, è proseguita negli Stati Uniti e in America del Sud, attraversando vari paesi e città. Durante le date, ha eseguito i brani più noti e incontrato il pubblico in diverse location. La performance finale si è svolta ieri sera, con un pubblico numeroso presente nel teatro. La tournée ha coperto diverse tappe in più continenti, con date distribuite in vari mesi.