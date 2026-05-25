Pupo chiude il tour mondiale al teatro Verdi di Firenze

Da lanazione.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’artista ha concluso il suo tour mondiale al teatro Verdi di Firenze. La tournée, iniziata in Europa, è proseguita negli Stati Uniti e in America del Sud, attraversando vari paesi e città. Durante le date, ha eseguito i brani più noti e incontrato il pubblico in diverse location. La performance finale si è svolta ieri sera, con un pubblico numeroso presente nel teatro. La tournée ha coperto diverse tappe in più continenti, con date distribuite in vari mesi.

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Firenze, 25 maggio 2026 – Dopo essere passato dall’Europa agli Stati Uniti, dall’America del Sud all’Australia, e aver toccato Russia, Uzbekistan e Kazakistan, Pupo chiude il tour mondiale celebrativo dei suoi cinquant’anni di carriera là dove tutto è cominciato, a Firenze, la città dove prese il primo treno che lo portò a Milano per i primi contratti discografici, in un viaggio attraverso la musica, le emozioni e i ricordi che hanno segnato milioni di vite. Appuntamento mercoledì 27 maggio al teatro Verdi di Firenze. I 50 anni di carriera. Lo scorso settembre Enzo Ghinazzi, per tutti semplicemente Pupo, ha spento 70 candeline. Un traguardo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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