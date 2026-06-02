Durante una rissa alla festa di Ramazzano, un uomo è stato colpito alla testa e trasportato in ospedale in condizioni gravi. Un altro uomo è stato denunciato come autore dell’aggressione. La vittima è stata colpita con un pugno che gli ha fatto perdere conoscenza. La polizia ha avviato le indagini, e l’aggressore è stato identificato. La vittima si trova sotto osservazione medica.

Un uomo finto in ospedale. Un altro denunciato perché è ritenuto essere quello che lo ha colpito alla testa, mandandolo ko. Teatro della violenta rissa, Ramazzano, dove si stava celebrando la festa dei santi patroni della frazione perugina. La scorsa notte, una segnalazione al numero unico di sicurezza aveva fatto scattare l’allarme per una rissa scoppiata alla festa. Una rissa che vedeva coinvolte diverse persone. Quando gli agenti della squadra volante hanno raggiunto l’area dei festeggiamenti, hanno subito potuto constatare che c’era un uomo a terra. Era privo di sensi a causa, era stato poi ricostruito, di un violento pugno che lo aveva... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pugno alla testa durante la rissa. Ricoverato in ospedale: è grave. Le botte alla festa di Ramazzano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Aggredito da un gruppo di ragazzini ubriachi: Giacomo Bongiorni muore davanti al figlio di 11 anni

Notizie e thread social correlati

Perugia, maxi rissa alla festa patronale di Ramazzano: 53enne colpito alla testa finisce in ospedaleDurante la festa patronale di Ramazzano a Perugia, cinque persone sono state denunciate per una rissa.

Rissa alla festa dei Santi Patroni di Ramazzano, un uomo ferito gravementeDurante la festa dei Santi Patroni di Ramazzano, si è verificata una rissa che ha provocato il grave ferimento di un uomo di 53 anni.

Temi più discussi: Pugno alla testa durante la rissa. Ricoverato in ospedale: è grave. Le botte alla festa di Ramazzano; Basket, choc durante la partita tra Roseto e Ruvo di Puglia: cestista colpito con un pugno al volto dall'avversario. Undici punti di sutura; Ma perché?, dà un pugno all'avversario a terra: tutti in campo per difenderlo. La rissa folle al match di basket in A2 - Il video; Un pugno durante una festa: cinque denunciati - POP.

Pugno alla testa durante una lite. La ’furia’ del vicino per i rumori. Cardiopatico finisce all’ospedaledi Marianna VazzanaMILANOLa lite sul pianerottolo, le spinte, poi l’aggressione in strada: un pugno in testa che fa accasciare al suolo un uomo cardiopatico. La vittima, un cinquantaseienne filippino, ... ilgiorno.it

Perugia, maxi rissa alla festa patronale di Ramazzano: 53enne colpito alla testa finisce in ospedaleCinque persone denunciate per rissa a Perugia: un uomo colpito alla testa durante la festa patronale, gravi le sue condizioni. virgilio.it