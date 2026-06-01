Perugia maxi rissa alla festa patronale di Ramazzano | 53enne colpito alla testa finisce in ospedale

Da virgilio.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la festa patronale di Ramazzano a Perugia, cinque persone sono state denunciate per una rissa. Un uomo di 53 anni è stato colpito alla testa e trasportato in ospedale, dove si trova in condizioni gravi. La lite è scoppiata tra più partecipanti alla celebrazione, provocando l’intervento delle forze dell’ordine. Nessun dettaglio sulla dinamica dell’accaduto o sulle motivazioni che hanno portato alla violenta colluttazione.

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Cinque persone denunciate per rissa e lesioni personali gravi durante la festa dei Santi Patroni di Ramazzano. Un uomo di cinquantatré anni è stato colpito alla testa e trasportato d’urgenza in ospedale, mentre un ventinovenne con precedenti è stato identificato come l’aggressore principale. La fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato a Perugia, in occasione della festa dei Santi Patroni che si svolge nella frazione di Ramazzano. L’intervento degli agenti è stato richiesto tramite il numero unico di emergenza europeo, a seguito di una segnalazione di rissa in corso.... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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