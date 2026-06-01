Durante la festa dei Santi Patroni di Ramazzano, si è verificata una rissa che ha provocato il grave ferimento di un uomo di 53 anni. L’incidente è avvenuto nel corso dei festeggiamenti e sul posto sono intervenuti i soccorritori. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili.

Perugia, 1 giugno 2026 – Rissa alla festa dei Santi Patroni di Ramazzano, un uomo di 53 anni è rimasto gravemente ferito. Cinque persone denunciate per rissa, uno anche per il reato di lesioni personali gravi. Il personale della polizia di Stato è intervenuto, in seguito alla chiamata al numero unico di emergenza europeo 112, alla festa dei Santi Patroni di Ramazzano. Qui era stata segnalata una rissa tra alcuni uomini. Gli agenti della squadra volante, giunti sul posto, hanno constatato che il 53enne era stato raggiunto da un pugno alla testa cadendo a terra privo di sensi. L’uomo, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato immediatamente trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove gli sono state diagnostica grave lesioni personali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rissa alla festa dei Santi Patroni di Ramazzano, un uomo ferito gravemente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A Gaeta The Kolors per la festa dei santi patroni Erasmo e MarcianoA Gaeta, i The Kolors sono intervenuti durante le celebrazioni per i santi patroni Erasmo e Marciano.

Risveglio con rissa in piazza Addis Abeba, ferito alla testa un uomoNella mattina di oggi, in piazza Addis Abeba, si è verificata una rissa che ha coinvolto diverse persone.

Rissa alla festa dei Santi Patroni di Ramazzano, un uomo ferito gravementeCinque persone sono state denunciate dalla polizia in seguito a una rissa avvenuta nella frazione perugina di Ramazzano, nella quale un uomo di 53 anni è rimasto gravemente ferito. (ANSA) ... ansa.it

Santi Patroni di Napoli, una raffica di eventi li celebrano nelle varie MunicipalitàA Napoli è tempo di Feste Patronali, che tornano con una quarta edizione dal titolo Beato chi le vive. Tre anni fa ... msn.com