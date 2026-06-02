Puglia precipitazioni attese domani | allerta protezione civile

Da ilsipontino.net 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domani in Puglia sono previste precipitazioni e la protezione civile ha emesso un’allerta gialla valida dalle 8:00.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Evento previstoPrecipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulatigeneralmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui settori interni ed adriatici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita', forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attivita' elettrica. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

puglia precipitazioni attese domani allerta protezione civile
© Ilsipontino.net - Puglia, precipitazioni attese domani: allerta protezione civile
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Freddo, pioggia e vento: allerta meteo in Puglia e Basilicata

Video Freddo, pioggia e vento: allerta meteo in Puglia e Basilicata

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Puglia, maltempo: allerta arancione per temporali Protezione civile, previsioni meteo. Taranto, domani scuole chiuse

Puglia, maltempo: allerta arancione per temporali Protezione civile, previsioni meteo. Taranto, scuole: domani niente attività didatticaPer la giornata di domani, la Protezione civile ha emesso un’allerta arancione per la Puglia a causa di temporali previsti nella regione.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web