Puglia precipitazioni attese domani | allerta protezione civile
Domani in Puglia sono previste precipitazioni e la protezione civile ha emesso un’allerta gialla valida dalle 8:00.
Evento previstoPrecipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulatigeneralmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui settori interni ed adriatici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita', forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attivita' elettrica. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Freddo, pioggia e vento: allerta meteo in Puglia e Basilicata
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