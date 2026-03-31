Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. Significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con possibili fenomeni di inondazione delle aree limItrofe e delle zonegolenali.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. Ordinanza del sindaco di Taranto domani nel capoluogo ionico scuole chiuse. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta arancione per temporali Protezione civile, previsioni meteo. Taranto, domani scuole chiuse

Articoli correlati

Puglia, maltempo: allerta arancione per temporali Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore.

Leggi anche: Puglia, maltempo: domani allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Una selezione di notizie su Puglia maltempo allerta arancione per...

Temi più discussi: Ancora maltempo sull'Italia, venti di burrasca e mareggiate. Nevicate a quote collinari; Maltempo in Puglia, continua l'allerta gialla su tutta la Regione. Ma la pioggia non ferma il turismo religioso; Bari nella morsa del maltempo: venerdì segnato da pioggia e vento; Meteo, è tornata la neve su gran parte dell'Italia anche a bassa quota: dall'Alto Adige all'Umbria.

Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla 1° aprile 2026 per temporali: le regioni colpiteNella giornata di domani, mercoledì 1° aprile 2026, è attesa una forte fase di maltempo sull’Italia con allerta meteo rossa diramata dalla Protezione ... fanpage.it

Maltempo in Puglia, allerta arancione anche su Taranto per il 1° aprileLa Protezione Civile regionale segnala un peggioramento delle condizioni meteo: previste piogge diffuse, temporali, raffiche di vento, grandinate e possibili criticità idrogeologiche e idrauliche La P ... studio100.it

Il format che vi racconta i processi più importanti di Puglia e Basilicata. Questa sera alle 23:00 su Antenna Sud A cura di Maria Teresa Carrozzo Seguici su: canale 14 del DTT streaming su https://www.antennasud.co - facebook.com facebook

TRM h24 News | Martedì 31 marzo 2026, edizione delle 13.30, #Notizie aggiornate da #Puglia e #Basilicata nel TG condotto in studio da Michele Mitarotondo x.com