Puglia maltempo | allerta arancione per temporali Protezione civile previsioni meteo Taranto scuole | domani niente attività didattica

Per la giornata di domani, la Protezione civile ha emesso un’allerta arancione per la Puglia a causa di temporali previsti nella regione. L’allerta entrerà in vigore dalla mezzanotte e durerà per ventiquattro ore. In alcune zone, come Taranto, le scuole saranno chiuse e non si svolgeranno attività didattiche. Le autorità monitorano attentamente la situazione meteorologica.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. Significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con possibili fenomeni di inondazione delle aree limItrofe e delle zonegolenali.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. Ordinanza del sindaco di Taranto: scuole, domani niente attività didattica. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta arancione per temporali Protezione civile, previsioni meteo. Taranto, scuole: domani niente attività didattica Articoli correlati Puglia, maltempo: allerta arancione per temporali Protezione civile, previsioni meteo. Taranto, domani scuole chiuseIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore. Puglia, maltempo: allerta arancione per temporali Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore. Approfondimenti e contenuti su Puglia maltempo allerta arancione per... Temi più discussi: Bollettino di Criticità del 25 marzo 2026 ore 15:39; Ancora maltempo sull'Italia, venti di burrasca e mareggiate. Nevicate a quote collinari; Maltempo in Puglia, continua l'allerta gialla su tutta la Regione. Ma la pioggia non ferma il turismo religioso; Bari nella morsa del maltempo: venerdì segnato da pioggia e vento. Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla 1° aprile 2026 per temporali: le regioni colpiteNella giornata di domani, mercoledì 1° aprile 2026, è attesa una forte fase di maltempo sull’Italia con allerta meteo rossa diramata dalla Protezione ... fanpage.it Allerta Arancione in Puglia: mercoledì di forte maltempo su tutto il territorio regionaleLa Protezione Civile dirama il massimo stato di attenzione per rischio idrogeologico: attesi temporali, grandinate e forti raffiche di vento per l'intera giornata del 1° aprile. ostuninotizie.it Il format che vi racconta i processi più importanti di Puglia e Basilicata. Questa sera alle 23:00 su Antenna Sud A cura di Maria Teresa Carrozzo Seguici su: canale 14 del DTT streaming su https://www.antennasud.co - facebook.com facebook TRM h24 News | Martedì 31 marzo 2026, edizione delle 13.30, #Notizie aggiornate da #Puglia e #Basilicata nel TG condotto in studio da Michele Mitarotondo x.com