Puglia maltempo | allerta temporali codice giallo eccetto il Salento Protezione civile previsioni meteo
Un’allerta temporali è stata emessa dalla protezione civile per la Puglia, valida dalle 8 di domani mattina e per dodici ore. La zona interessata comprende tutta la regione, escluso il Salento. L’allerta è di colore giallo, segnalando condizioni di rischio moderato. Le previsioni meteo indicano possibili piogge intense e temporali nella giornata.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 3 giugno, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui settori interni ed adriatici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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