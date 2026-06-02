Puglia maltempo | allerta temporali codice giallo eccetto il Salento Protezione civile previsioni meteo

Notizia in breve

Un’allerta temporali è stata emessa dalla protezione civile per la Puglia, valida dalle 8 di domani mattina e per dodici ore. La zona interessata comprende tutta la regione, escluso il Salento. L’allerta è di colore giallo, segnalando condizioni di rischio moderato. Le previsioni meteo indicano possibili piogge intense e temporali nella giornata.