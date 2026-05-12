Puglia maltempo | allerta per temporali codice giallo eccetto il Salento Protezione civile previsioni meteo
Per domani 13 maggio, alle 6 del mattino, la protezione civile ha diramato un’allerta di dodici ore per la Puglia a causa di temporali previsti nella regione. L’allerta è di colore giallo e riguarda tutta la regione, escluso il Salento. Le previsioni indicano condizioni di maltempo che potrebbero comportare precipitazioni intense e temporali. La situazione sarà monitorata costantemente dalle autorità competenti.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 6 di domani, 13 maggio, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone della regione, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta per temporali, codice giallo eccetto il Salento Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie.🔗 Leggi su Noinotizie.it
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