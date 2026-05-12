Puglia maltempo | allerta per temporali codice giallo eccetto il Salento Protezione civile previsioni meteo

Per domani 13 maggio, alle 6 del mattino, la protezione civile ha diramato un’allerta di dodici ore per la Puglia a causa di temporali previsti nella regione. L’allerta è di colore giallo e riguarda tutta la regione, escluso il Salento. Le previsioni indicano condizioni di maltempo che potrebbero comportare precipitazioni intense e temporali. La situazione sarà monitorata costantemente dalle autorità competenti.

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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 6 di domani, 13 maggio, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone della regione, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta per temporali, codice giallo eccetto il Salento Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta per temporali, codice giallo eccetto il Salento Protezione civile, previsioni meteo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per il Salento Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 13 per undici ore. Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per diciotto ore. Argomenti più discussi: Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per il Salento; Maltempo nel Salento, scatta l’allerta gialla mentre a Lecce cedono i primi rami; Meteo 8 maggio: allerta gialla nel Salento, sabato tregua e nuova perturbazione domenica; Puglia, maltempo: allerta vento fino a burrasca, codice giallo per zone montuose del foggiano. Maltempo nel Salento, scatta l’allerta gialla mentre a Lecce cedono i primi ramiLa protezione civile regionale avvisa i cittadini sui rischi idrogeologici mentre i tecnici intervengono d’urgenza in viale Giovanni Paolo II per la messa in sicurezza di due pini ... lecceprima.it