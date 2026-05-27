Il centrodestra pratese appare diviso e in crisi, con Forza Italia che critica le scelte degli alleati e Fratelli d’Italia che promuove il civismo come risposta. Le tensioni tra le forze politiche sono evidenti, mentre le analisi indicano una probabile sconfitta alle elezioni comunali, al di là delle affermazioni di circostanza sul possibile ballottaggio. La situazione interna al centrodestra si fa sempre più complessa, con scontri pubblici e strategie divergenti.

Centrodestra pratese a pezzi. Molto probabilmente, al di là degli slogan dell’ultima ora per animare il popolo degli indecisi ("Il ballottaggio è possibilie"), era stata prevista una sconfitta alle Comunali. Ma non di questa dimensione. Gianluca Banchelli, candidato della coalizione, scelto alla scadenza dei tempi supplementari, non ha raggiunto il 29 per cento. La Lega, nonostante l’attivismo pre elettorale, si è fermata al 2,85 per cento e non entra in consiglio comunale, Fratelli d’Italia resta locomotiva (21,31 % ma con poca spinta propulsiva), Forza Italia si difende con il 4,21 % (ma il capolista Cappelli resta fuori dall’assemblea cittadina). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centrodestra caos. Ecco la resa dei conti. Forza Italia attacca. Fratelli rilancia il civismo

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