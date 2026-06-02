Proposta da bocciare danneggia le attività locali

Un consigliere comunale ha commentato negativamente una proposta di modifica, affermando che danneggerebbe le attività locali. Ha dichiarato che quella modifica non dovrebbe essere approvata, sottolineando la sua posizione contraria. La proposta è stata quindi bocciata, secondo quanto riferito. Nessun ulteriore dettaglio sui motivi o sulle parti coinvolte è stato fornito.

"Quella modifica non s’ha da fare". Domenico Caruso, consigliere comunale di “Noi Moderati“ a Capannori interviene in maniera netta e contraria rispetto alla "alla decisione della società Qualità e Servizi di modificare il proprio Statuto aziendale per permettere la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche mediante la gestione diretta di esercizi di somministrazione con possibilità di consegna a domicilio e asporto". Una proposta che, se attuata, sostiene Caruso "danneggia l’economia locale e, in particolare, ristoranti, bar e pizzerie che servono pranzi di lavoro ed effettuano consegne a domicilio e servizi di asporto ". "La... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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