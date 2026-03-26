A Borello una nuova attività inaugurato il bar ristorante | Apertura molto attesa locali inutilizzati da anni

Domenica 22 marzo è stata inaugurata a Borello la nuova attività di bar ristorante chiamata “La Piazzetta”. L’apertura si è svolta nei locali di Novacoop in via Tarantelli, che erano rimasti inutilizzati per diversi anni. Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore allo Sviluppo Economico e ai Quartieri e il presidente di quartiere, presenti per la prima volta in questa sede.

“Siamo molto soddisfatti di questa partenza. Domenica pomeriggio – commentano i nuovi gestori – numerose persone, tra cui anche clienti provenienti da fuori quartiere che già ci conoscono, hanno partecipato con entusiasmo al taglio del nastro e al buffet inaugurale. A breve avvieremo anche il servizio di ristorazione, con menù a base di pesce e carne sia a pranzo che a cena, includendo proposte dedicate ai lavoratori. Siamo solo all’inizio, ma questi primi giorni ci rendono già molto contenti”. “L’apertura di una nuova attività – commenta l’assessore Lorenzo Plumari – rappresenta sempre un segnale importante per il territorio e per la vitalità dei quartieri. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - A Borello una nuova attività, inaugurato il bar ristorante: "Apertura molto attesa, locali inutilizzati da anni" Articoli correlati Grattacielo, inaugura una nuova attività. "Brunch tutto il giorno e musica come nei locali moderni"Era da qualche tempo che, in zona grattacielo, non si vedevano investimenti privati. Scoperto un hotel-ristorante formalmente chiuso da 4 anni, ma ancora in attivitàUn’attività alberghiera e di ristorazione, formalmente cessata dal 2022 ma ancora pienamente operativa, è stata scoperta nelle scorse settimane a... Aggiornamenti e notizie su A Borello una nuova attività inaugurato... Temi più discussi: Borello passa a Unes, ma la macelleria resta il cuore dell’insegna costruita da Fiorenzo Borello; A Dentro e Fuori dal Comune protagonista Lissone, questa sera su Telecity e il61; Dal balcone all’orto, si parte: ecco la guida di Coltiviamo – Vivere sostenibile per coltivare in casa. A Borello una nuova attività, inaugurato il bar ristorante: Apertura molto attesa, locali inutilizzati da anniSiamo molto soddisfatti di questa partenza. Domenica pomeriggio – commentano i nuovi gestori – numerose persone, tra cui anche clienti provenienti da fuori quartiere che già ci conoscono, hanno parte ... cesenatoday.it Nuova vita a Borello: apre La Piazzetta negli spazi ex NovacoopTaglio del nastro per il bar ristorante guidato da Maria Pia Ceriani: Un segnale di rilancio e socialità per il quartiere ... forli24ore.it Cesena, sicurezza post-alluvione: sopralluoghi al lago di Quarto, poi Borello, Ronta e Ponte Vecchio VIDEO - facebook.com facebook