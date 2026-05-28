Il blocco degli affitti turistici brevi si estende anche a zone al di fuori del centro storico. La misura mira a favorire le attività commerciali e artigianali locali, riducendo la concorrenza degli affitti di breve durata. La decisione riguarda alcune aree specifiche, dove il divieto entra in vigore immediatamente. Nessuna eccezione è prevista per le nuove locazioni turistiche in queste zone. La normativa si applica a partire dalla data di entrata in vigore.

L’estensione del blocco ai nuovi affitti turistici brevi anche in alcune aree fuori dal centro storico Unesco viene accolta con favore dal mondo del commercio e dell’artigianato fiorentino, che legge il provvedimento come un tentativo di salvaguardare la residenza e il tessuto economico di prossimità. Il timore condiviso dalle associazioni di categoria è che l’espansione incontrollata degli alloggi turistici finisca per modificare la composizione sociale della città, svuotando interi quartieri di residenti stabili e mettendo così a rischio negozi, servizi e qualità della vita. A sottolinearlo è il presidente di Confcommercio Firenze, Aldo Cursano: per lui il tema non è demonizzare il turismo, ma riportare il fenomeno dentro "un quadro di regole e sostenibilità". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Commercianti e artigiani. La stretta passa l’esame: "Favorisce le attività locali"

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