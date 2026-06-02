Pronto soccorso dell’ospedale del Valdarno | al via la fase 2 della riorganizzazione
Il pronto soccorso dell’ospedale del Valdarno inizierà la fase due dei lavori di riorganizzazione il 15 giugno. La seconda fase prevede modifiche strutturali e logistiche all’interno del reparto. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi di completamento o sull’impatto sui servizi. La prima fase si era conclusa alcuni mesi fa, senza interruzioni significative per i pazienti. La riorganizzazione prosegue per migliorare l’efficienza e la gestione delle emergenze.
Al via il prossimo 15 giugno la seconda fase dei lavori di riorganizzazione del Pronto soccorso dell’ospedale della Gruccia. L’intervento rappresenta la prosecuzione del percorso già intrapreso – e completato per la fase 1 con l’inaugurazione dei nuovi spazi avvenuta nello scorso mese di agosto -. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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