Pronto soccorso dell’ospedale del Valdarno | al via la fase 2 della riorganizzazione

Notizia in breve

Il pronto soccorso dell’ospedale del Valdarno inizierà la fase due dei lavori di riorganizzazione il 15 giugno. La seconda fase prevede modifiche strutturali e logistiche all’interno del reparto. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi di completamento o sull’impatto sui servizi. La prima fase si era conclusa alcuni mesi fa, senza interruzioni significative per i pazienti. La riorganizzazione prosegue per migliorare l’efficienza e la gestione delle emergenze.