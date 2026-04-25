10 nuove sedie a rotelle per il Pronto soccorso dell’ospedale del Valdarno

Il Pronto soccorso dell’ospedale del Valdarno ha ricevuto dieci sedie a rotelle nuove di zecca. La donazione è stata effettuata dalla Confraternita di Misericordia di San Giovanni, Sezione di Cavriglia ODV, con il supporto della ditta Moretti S. La consegna è avvenuta il 25 aprile 2026. Le sedie saranno destinate a facilitare gli spostamenti dei pazienti all’interno del reparto.

Arezzo, 25 aprile 2026 – . A donarle, la Confraternita di Misericordia di San Giovanni e Sezione di Cavriglia ODV, grazie alla generosità della ditta Moretti S.p.A. Dieci sedie a rotelle sono state donate, grazie alla ditta Moretti S.p.A. che le ha messe gratuitamente a disposizione dell’organizzazione di volontariato, al Pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia dalla Confraternita di Misericordia di San Giovanni e Sezione di Cavriglia ODV. Un gesto di attenzione verso la cittadinanza e il personale sanitario che conferma la vicinanza dell’associazione al territorio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 10 nuove sedie a rotelle per il Pronto soccorso dell’ospedale del Valdarno Notizie correlate Sedie lanciate e minacce, caos al pronto soccorso del Sant'Anna: denunciato 32enneMomenti di tensione nel pomeriggio di ieri al pronto soccorso di San Fermo della Battaglia, dove un uomo ha dato in escandescenze creando disagi e... Barelle insufficienti al Pronto soccorso dell’ospedale del Mare di Napoli, il caso del noleggio “privato”. I controlli dei NasPrima la denuncia sui social, poi i controlli quasi immediati dei carabinieri del Nas e infine – quasi in risposta al clamore – l’arrivo di nuove...