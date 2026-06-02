Pronto a un’azione come a Modena Fermato a Milano per terrorismo

Un uomo è stato fermato a Milano per terrorismo. Il 30 maggio, pochi giorni fa, aveva pubblicato post che inneggiavano al martirio. Le autorità temevano una sua possibile azione immediata.

Il marocchino voleva fuggire a Rabat. Piantedosi: "Le misure sono efficaci ma c’è il rischio emulazione". Sarcasmo di Salvini: "Ecco un altro italiano doc" Il 30 maggio, solo tre giorni fa, continuava a pubblicare post «inneggianti al martirio», tanto che gli inquirenti hanno temuto fosse «verosimile una sua immediata ed estemporanea attivazione». Per questo Zakaria Ben Haddi, un 21enne (compie gli anni oggi, nella foto sotto) di origini marocchine che vive a Vimercate, in Brianza, è stato fermato dalla Digos su richiesta della Procura di Milano. È accusato di terrorismo internazionale. Tra i messaggi che hanno fatto scattare l'allarme dell'anti terrorismo, i suoi riferimenti all'attentato di Modena dello scorso 15 maggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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“Esalta il martirio e pronto a colpire come a Modena”: 21enne fermato a Milano per terrorismoUn ragazzo di 21 anni proveniente da Vimercate, in Brianza, è stato arrestato a Milano con l’accusa di terrorismo internazionale.

Temi più discussi: PREVIEW: il Mugello pronto ad accogliere la MotoGP; Fermato in Brianza un 21enne accusato di terrorismo internazionale: Pronto a colpire come a Modena; Pronto a fare come a Modena. Il ragazzo fermato per terrorismo e la pista del white jihad; Fermato in Brianza per terrorismo, 21enne progettava attacco come a Modena: era pronto all'azione immediata.

Sui #social esaltava gli attentati dell’ #ISIS e si diceva pronto al martirio con un’azione simile alla tentata strage di Modena. Arrestato in #Brianza un 21enne accusato di #terrorismo. Misure efficaci e tempestive, dice il ministro Piantedosi. #Tg1 Lorenzo Santo x.com

Il Piccolo Hexenzirkel, pronto per l'azione! reddit

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