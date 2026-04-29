Annunci in spiaggia stagione salva ma il servizio cambia pelle | Publiphono verso un nuovo modello

In questa stagione balneare, gli annunci pubblicitari sulle spiagge sono stati sospesi, ma il servizio di annunci, noto come Publiphono, continuerà a funzionare. La modalità di comunicazione cambia, lasciando spazio a nuove formule di messaggio, mentre l’attività di pubblicità vera e propria si interrompe temporaneamente. La decisione riguarda le modalità di utilizzo del servizio e il suo adattamento alle normative vigenti.

Stop alla pubblicità, ma non agli annunci: sulle spiagge il servizio Publiphono è salvo, cambiando però pelle. La storica rete di comunicazioni sonore avrebbe chiesto al Comune di proseguire anche nel 2026 rinunciando del tutto ai messaggi commerciali e limitandosi alle sole informazioni di.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Publiphono all’ultima spiaggia: "Impossibile garantire il servizio". I bagnini si fanno avanti per gestirlo Il Napoli cambia pelle, ancora una volta: Conte riflette sul nuovo moduloIl Napoli si prepara ad un’ennesima svolta tattica, dettata dai costanti sviluppi dell’infermeria azzurra. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Annunci in spiaggia, stagione salva ma il servizio cambia pelle: Publiphono verso un nuovo modello; Publiphono, la stagione è salva. Ma solo annunci: niente spot. Publiphono, la stagione è salva. Ma solo annunci: niente spotLa ’voce della spiaggia’ tornerà a trasmettere anche quest’anno, nonostante i problemi. Garantito il servizio di ricerca di persone smarrite, la pubblicità verrà ridimensionata . ilrestodelcarlino.it Publiphono: annunci anche in arabo e cinesePubliphono pronta a una nuova stagione, e anche quest’anno si avvarrà dell’intelligenza artificiale. Dall’1 giugno riparte la storica ’voce della spiaggia’, con oltre 140 altoparlanti che ... ilrestodelcarlino.it Annunci online: le piattaforme devono verificare i dati prima Il Garante Privacy impone ai siti di annunci controlli preventivi: i gestori devono verificare... - facebook.com facebook