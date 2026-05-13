I bagnini di Cervia si preparano alla stagione | in spiaggia il corso di perfezionamento al salvataggio
A Cervia, i bagnini si stanno preparando per la prossima stagione estiva. Dal 16 maggio, 75 marinai di salvataggio prenderanno servizio sulle torrette lungo la battigia. Questa formazione mira a garantire la sicurezza dei bagnanti durante l’intera stagione 2026. Le operazioni si svolgono in vista delle attività di salvataggio e di prevenzione negli arenili della località.
Sono 75 i marinai di salvataggio che da lunedì 16 maggio saliranno sulle torrette per mettere in sicurezza le spiagge di Cervia nella stagione 2026. Anche quest’anno sono partiti i corsi di formazione della durata di 30 ore dell’Accademia del salvataggio di Cervia, organizzati dalla Cooperativa.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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