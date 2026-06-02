Pronostico Polonia-Nigeria | c’è solo una cosa in palio

Polonia e Nigeria si affrontano in un’amichevole internazionale senza possibilità di qualificazione ai Mondiali, poiché entrambe le squadre sono state eliminate dalle qualificazioni. La partita rappresenta principalmente un’occasione per le squadre di mostrare il loro valore e mantenere alta la preparazione in vista di future competizioni. La sfida si svolge in un contesto di semplice test amichevole, senza implicazioni di classifica o qualificazione. La partita sarà trasmessa in diretta e si gioca con l’obiettivo di testare le formazioni e i giocatori.

Polonia-Nigeria è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla Polonia e Nigeria hanno fallito la qualificazione al Mondiale e in questa amichevole c’è solamente una cosa in palio: l’orgoglio. Per poi chissà che cosa, visto che siamo alla fine della stagione e tutti i giocatori vorrebbero essere in vacanza. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Nella storia di queste due nazionali c’è un solo precedente che è datato 2018: sempre in amichevole con una vittoria africana per uno a zero. Ora, in questo caso, la Polonia dà la sensazione di potersi prendere una “rivincita” anche perché a Nigeria è rimaneggiata. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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