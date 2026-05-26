Il centrocampista è stato convocato dalla nazionale polacca per due partite amichevoli. Le gare si disputeranno contro Ucraina e Nigeria. La prima sfida si terrà contro l'Ucraina, seguita da quella contro la Nigeria. La convocazione riguarda esclusivamente impegni non ufficiali. La squadra si preparerà in vista di successivi impegni ufficiali. Le partite sono programmate a breve distanza tra loro.

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© Internews24.com - Zielinski convocato dalla Polonia per le amichevoli: doppia sfida contro Ucraina e Nigeria

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