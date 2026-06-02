Pronostico Olanda-Algeria | la sbloccano nel primo tempo

Da ilveggente.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’amichevole tra Olanda e Algeria si gioca in vista dei Mondiali. Il match è previsto con la speranza di sbloccare il risultato nel primo tempo. Le due nazionali si preparano per la competizione internazionale e sono considerate tra le protagoniste del prossimo torneo. La partita si può seguire in diretta, con le formazioni ancora da definire.

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Olanda-Algeria è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla Olanda e Algeria sono due nazionali che saranno protagoniste al prossimo Mondiale. Soprattutto i padroni di casa di Koeman, che come al solito possono essere una mina vagante della manifestazione. Diciamo che le qualità tecniche ci sono e sono molto importanti. E quindi nulla è precluso. Ci saranno delle assenze eccellenti e lo sappiamo, ma davanti gli orange possono puntare su Malen, l’attaccante della Roma davvero devastante da quando è approdato nel campionato italiano. Un giocatore incredibile che ha reso, senza paura di dire una fesseria, molto al di sopra di quelle che erano le aspettative. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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