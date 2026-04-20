Fiorentina parla Vanoli | Potevamo fare meglio nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni poi nel secondo tempo…

Dopo la partita tra Lecce e Fiorentina, l’allenatore dei viola ha commentato l’incontro ai microfoni di Dazn. Ha detto che la squadra poteva fare meglio nel primo tempo, durante il quale sono state create diverse occasioni da rete. Nel secondo tempo, invece, ha osservato un andamento diverso, senza entrare troppo nei dettagli delle azioni o delle decisioni prese durante la gara.

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