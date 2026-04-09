Viaggio nel tempo | apre in Olanda il più grande museo Apple d’Europa

Da ameve.eu 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo spazio dedicato agli appassionati di tecnologia ha aperto a Utrecht, in Olanda, con l’inaugurazione del più grande museo Apple d’Europa. La struttura si concentra sull’esposizione di prodotti storici e oggetti legati alla storia dell’azienda. La visita permette di conoscere l’evoluzione dei dispositivi e delle innovazioni sviluppate nel corso degli anni. L’apertura del museo ha attirato un pubblico interessato e numerosi appassionati di tecnologia.

Un nuovo polo per gli appassionati di tecnologia ha preso il via a Utrecht, nella provincia olandese, con l’apertura dell’Apple Museum. La struttura, che non gode del patrocinio ufficiale della multinazionale di Cupertino, ha inaugurato i battenti lo scorso 2 aprile, in coincidenza con le celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della società. L’esposizione occupa una superficie di circa 2.000 metri quadri e propone un percorso suddiviso in aree tematiche che illustrano il percorso evolutivo dei sistemi software e dei componenti hardware, partendo dalle prime versioni fino ai modelli più recenti. Tra i momenti salienti del tour museale spicca la ricostruzione fedele del garage dove i due Steve, ovvero Steve Jobs e il suo socio, lavoravano insieme per assemblare e configurare i primi computer personali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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A Utrecht ha appena aperto il più grande museo Apple d'Europa: 2000 metri quadrati dedicati a cinquant'anni di sfide, fallimenti e rivoluzioni che hanno cambiato il nostro modo di vivere(askanews) – Cinquanta anni di storia della tecnologia e del design industriale che hanno rivoluzionato il mondo della comunicazione.

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