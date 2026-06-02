Pronostico Lussemburgo-Italia | rivoluzione verde sulle macerie di Zenica

L'incontro tra Lussemburgo e Italia si disputa mercoledì alle 20:45. Si tratta di un'amichevole e le squadre scendono in campo per una partita senza valenza ufficiale. Le formazioni sono ancora da definire, con probabili cambi rispetto alle ultime uscite. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro e anche in streaming gratuito. Non ci sono altri eventi o competizioni collegati a questa sfida.

Lussemburgo-Italia è un’amichevole e si gioca mercoledì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming gratis. Mondiale che, per la terza volta di fila, non vedrà gli Azzurri ai nastri di partenza. Una vergogna assoluta per una nazionale blasonata come l’Italia, che nel suo palmarès conta ben 4 campionati del mondo più 2 Europei. A Zenica, in Bosnia, poco più di due mesi fa è andato in scena un altro psicodramma, con la selezione all’epoca guidata da Gennaro Gattuso (dimessosi dopo il clamoroso flop insieme al presidente federale Gravina) eliminata nella finale playoff dai modesti – ma ostici – balcanici in seguito a una drammatica serie di calci di rigore. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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