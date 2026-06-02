Haiti e Nuova Zelanda si affrontano in un’amichevole internazionale prima dei Mondiali. Le due squadre sono considerate di qualità inferiore rispetto ad altre nazionali, e il pronostico indica una possibile vittoria per una delle due. La partita sarà visibile su piattaforme di streaming dedicate. Questa sfida si inserisce nel percorso di preparazione delle nazionali, mentre l’Italia non partecipa alla competizione per il terzo anno consecutivo.

Haiti-Nuova Zelanda è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla Pensare che queste due nazionali siano al Mondiale e l’Italia, invece, per la terza volta di fila starà a guardare, è un colpo al cuore. Eppure Haiti – alla prima partecipazione – e Nuova Zelanda, cercheranno di divertirsi, fin quando possibile, alla manifestazione che tra dieci giorni avrà inizio. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Parliamo di due squadre vicine nel ranking: Haiti è alla posizione numero 83, mentre la Nuova Zelanda 85. Vicinissime, e infatti non possiamo ci possa essere chissà quale spettacolo in questa partita. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Haiti-Nuova Zelanda: qualità basse ma c’è una vincitrice

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