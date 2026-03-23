L’incrocio tra varietà nato in Nuova Zelanda

L’IDEA di ‘contaminare’ la comunicazione di una mela con quella legata al mondo del fashion e del lusso era già nell’aria da tempo, ma si è concretizzata circa due anni fa, agli albori della campagna melicola 20242025. È stato allora che Vog e Vip, produttori italiani della mela Envy – nata in Nuova Zelanda da un incrocio tra le varietà Gala e Braeburn – hanno coinvolto gli studenti del noto istituto milanese Marangoni nel contest ‘Envy passion week’. Il progetto consisteva nella presentazione di proposte creative per la realizzazione di un ‘porta-mela’, un accessorio fortemente innovativo, pensato per conciliare la sensorialità tipica della mela con un’esperienza piacevole nella quotidianità, usando lo stesso approccio comunicativo dell’universo della moda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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