Nella prima gara delle semifinali dei playoff di serie A, Milano è favorita secondo le quote. La squadra milanese ha concluso la regular season al secondo posto in classifica. La partita si svolge il 29 maggio 2026. Le scommesse indicano una preferenza per la vittoria di Milano, con quote che riflettono questa previsione. La sfida si gioca in un clima di grande attesa tra le due formazioni.

Dopo un’ottima stagione regolare, conclusasi con il secondo posto in classifica, la Pallacanestro Brescia ha dovuto lottare duramente nei quarti, avendo bisogno di arrivare fino a GARA 5 per domare un’ottima Trieste, mentre l’Olimpia Milano ha disposto molto facilmente della Reggiana, battuta 3-0 senza che la serie fosse mai in dubbio. I milanesi hanno ancora. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Pallacanestro Brescia – Olimpia Milano, (semifinali playoff GARA 1) Serie A 29-05-2026

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