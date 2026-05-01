Pronostico e quote Mirra Andreeva – Marta Kostyuk Finale WTA Madrid 02-05-2026

Alle 17:00 circa, si svolgerà la finale del torneo WTA 1000 di Madrid tra Mirra Andreeva e Marta Kostyuk. La partita seguirà quella del doppio maschile, che inizierà alle 14:00. Le due giovani tenniste si contenderanno il titolo in un match che si prevede molto atteso. La finale si svolgerà nel rispetto degli orari stabiliti, con la conclusione prevista nel pomeriggio.

Mirra Andreeva e Marta Kostyuk si giocheranno il titolo del WTA 1000 di Madrid non prima delle ore 17:00, in ogni caso dopo il termine della final del doppio maschile che inizia alle 14:00. La russa in semifinale ha sconfitto Hailey Baptiste in due set, cosa da non sottovalutare anche se era lei la favorita,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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