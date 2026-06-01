Elina Svitolina e Marta Kostyuk saranno le protagoniste del secondo quarto di finale sul “Philippe-Chatrier”. Dopo di loro toccherà a Jodar e Zverev. Negli ottavi di finale, la testa di serie numero 15 ha ottenuto la sua sedicesima vittoria consecutiva, contando anche i tornei di Madrid e di Rouen, con una netta vittoria per 7-5. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Pronostico e quote Elina Svitolina – Marta Kostyuk, quarti di finale WTA Roland Garros 02-06-2026

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