Lunedì pomeriggio sul campo “Suzanne-Lenglen” si sfideranno Juan Manuel Cerundolo e Matteo Berrettini negli ottavi di finale di Roland Garros. La partita determinerà chi avanzerà ai quarti, dove potrebbe incontrare uno tra Arnaldi e Tiafoe. Le quote e i pronostici indicano una sfida aperta tra i due tennisti, con entrambi che cercano la vittoria per proseguire la corsa nel torneo.

Juan Manuel Cerundolo e Matteo Berrettini si affronteranno lunedì pomeriggio sul “Suzanne-Lenglen” con la prospettiva, per il vincitore, di incontrare uno tra Arnaldi e Tiafoe nei quarti di finale. Nel turno precedente, l’argentino ha sconfitto Martin Landaluce con il punteggio di 6-4 6-7 (7) 7-6 (4) 6-7 (4) 7-6 (8) in una partita epica, durata. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Juan Manuel Cerundolo – Matteo Berrettini, ottavi di finale Roland Garros 01-06-2026

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