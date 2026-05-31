Felix Auger Aliassime e Alejandro Tabilo giocheranno l’ottavo di finale del singolare maschile a Roland Garros lunedì, chiudendo la sessione pomeridiana sul “Philippe-Chatrier”. È l’unico incontro del tabellone principale senza partecipanti italiani.

Felix Auger Aliassime e Alejandro Tabilo chiuderanno la sessione pomeridiana sul “Philippe-Chatrier” dando vita all’unico ottavo di finale del singolare maschile in programma lunedì senza un italiano in campo. Il canadese di Montréal ha eguagliato il suo miglior risultato di sempre al Roland Garros, rimontando un set di svantaggio contro Brandon Nakashima, battuto in quattro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Felix Auger Aliassime – Alejandro Tabilo, ottavi di finale Roland Garros 01-06-2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ATP French Open 2026 Fourth Round Predictions: Tiafoe-Arnaldi, Berrettini-Cerundolo, Cobolli-Svajda

Notizie e thread social correlati

Pronostico e quote Flavio Cobolli – Zachary Svajda, ottavi di finale Roland Garros 01-06-2026Alle 11:00 sul campo principale del Roland Garros si sfideranno Flavio Cobolli e Zachary Svajda negli ottavi di finale.

Pronostico e quote Francis Tiafoe – Matteo Arnaldi, ottavi di finale Roland Garros 01-06-2026Francis Tiafoe e Matteo Arnaldi chiudono il programma di lunedì sugli ottavi di finale di Roland Garros.

Temi più discussi: Pronostici tennis oggi 30/5/2026: quote Roland Garros; Pronostico Felix Auger Aliassime-Brandon Nakashima, ATP Roland Garros; Pronostico Auger Aliassime-Nakashima 30 Maggio: Terzo Turno Roland Garros 2026; Auger-Aliassime, missione ottavi: Nakashima è avvisato.

Auger-Aliassime-Altmaier, sfida sulla terra: il canadese è favoritoIl Roland Garros si prepara a ospitare una sfida inedita nel tabellone principale maschile. Lunedì 25 maggio, i riflettori si accenderanno sul match valido per il primo turno che vedrà contrapposti Fe ... it.blastingnews.com

Sinner-Auger Aliassime sabato all’Us Open 2025: orario, precedenti e pronosticiDopo la vittoria nel derby italiano contro Lorenzo Musetti nei quarti dell’Us Open 2025, il numero uno del mondo Jannik Sinner si prepara alla sfida in semifinale contro il canadese Felix Auger ... lapresse.it