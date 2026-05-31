Flavio Cobolli e Zachary Svajda apriranno il programma sul campo principale del Roland Garros alle ore 11:00. L’italiano ormai è fra i papabili per il successo finale e non solo perché Sinner e Djokovic sono fuori, ma anche per come ha giocato fino ad ora sulla terra parigina. Tre vittorie senza concedere nemmeno un set,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Flavio Cobolli – Zachary Svajda, ottavi di finale Roland Garros 01-06-2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chi è Zachary Svajda, il prossimo avversario di Flavio Cobolli al Roland Garros che ha eliminato CerundoloZachary Svajda ha eliminato il giocatore argentino e si prepara ad affrontare Cobolli al Roland Garros.

Pronostico e quote Flavio Cobolli – Andrea Pellegrino, Roland Garros 25-05-2026Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino si affrontano di nuovo in un torneo dopo quasi tre anni.

Temi più discussi: Pronostici ATP Roland Garros 2026: Cobolli-Tien, Flavio gioca in casa; Pronostico e quote Flavio Cobolli – Learner Tien, terzo turno Roland Garros 30-05-2026 ore 12:00; Pronostico Flavio Cobolli - Learner Tien - ATP Roland Garros; Pronostico e quote Flavio Cobolli – Andrea Pellegrino, Roland Garros 25-05-2026.

Pronostico e quote Flavio Cobolli – Learner Tien, terzo turno Roland Garros 30-05-2026 ift.tt/tNyIHY4 #scommesse #pronostici x.com

Pronostico Cobolli-Svajda: vietato fermarsi, in palio ci sono i quartiLunedì d'oro per l'Italia del tennis: Cobolli punta dritto ai quarti nel faccia a faccia contro lo statunitense Svajda. ilveggente.it

Pronostico Flavio Cobolli-Andrea Pellegrino: analisi e scommesse tennis sul derby azzurro a Roland GarrosPronostico Cobolli-Pellegrino 25 maggio 2026. Analisi, quote, guida tv e scommesse Tennis sul French Open, Roland Garros. betitaliaweb.it