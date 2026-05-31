Pronostico e quote Flavio Cobolli – Zachary Svajda ottavi di finale Roland Garros 01-06-2026

Da infobetting.com 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 11:00 sul campo principale del Roland Garros si sfideranno Flavio Cobolli e Zachary Svajda negli ottavi di finale. La partita aprirà il programma della giornata.

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Flavio Cobolli e Zachary Svajda apriranno il programma sul campo principale del Roland Garros alle ore 11:00. L’italiano ormai è fra i papabili per il successo finale e non solo perché Sinner e Djokovic sono fuori, ma anche per come ha giocato fino ad ora sulla terra parigina. Tre vittorie senza concedere nemmeno un set,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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