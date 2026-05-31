Aryna Sabalenka e Naomi Osaka sono in programma di giocare l’ottavo di finale femminile al Roland Garros, sul campo centrale Philippe-Chatrier, nella sessione serale prevista dopo le 20:15. La partita si svolgerà dopo l’incontro tra Auger-Aliassime e Tabilo, che chiuderà la sessione maschile. Entrambe le tenniste sono pronte a scendere in campo in un match che si preannuncia di rilievo.

Aryna Sabalenka e Naomi Osaka chiuderanno la sessione serale sul “Philippe-Chatrier” non prima delle ore 20:15, e comunque dopo il termine dell’ottavo di finale maschile tra Auger-Aliassime e Tabilo. La numero uno del RANKING WTA, dopo aver dominato nel primo set, ha superato qualche difficoltà nel secondo per sbarazzarsi di Daria Kasatkina con il punteggio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Aryna Sabalenka – Naomi Osaka, ottavi di finale WTA Roland Garros 01-06-2026

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ARYNA SABALENKA VS NAOMI OSAKA INDIAN WELLS 2026 MATCH PREVIEW AND PREDICTION

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