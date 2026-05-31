La partita tra Madison Keys e Diana Shnaider agli ottavi di finale di Roland Garros è prevista per le 12:30 sul campo “Suzanne-Lenglen”. Le due tenniste si affronteranno in un match che si preannuncia equilibrato, con le quote che indicano un leggero vantaggio per Keys. La sfida si svolgerà in una delle sessioni centrali del torneo, senza ulteriori dettagli sui precedenti o sui pronostici ufficiali.

Madison Keys e Diana Shnaider inizieranno la loro sfida intorno alle 12:30 sul “Suzanne-Lenglen”. La statunitense ha già dovuto affrontare un avversaria potenzialmente molto difficile come Victoria Mboko aggiudicandosi la vittoria con il punteggio di 6-3 5-7 7-5, mentre la russa fino ad ora ha svolto un lavoro di ordinaria amministrazione vincendo tre partite da. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Pronostico e quote Madison Keys – Diana Shnaider, ottavi di finale WTA Roland Garros 01-06-2026

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