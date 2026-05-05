Massimiliano Allegri ha commentato le prestazioni dei giocatori Pulisic e Leao, sottolineando che alcuni valori fondamentali della squadra rimangono invariati. Ha parlato anche degli obiettivi legati alla qualificazione in Champions League, senza modificare l’approccio o le aspettative. Le dichiarazioni si concentrano sulle caratteristiche e sugli aspetti che il tecnico considera imprescindibili per affrontare la stagione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. MILANO, ITALIA – APRILE 11: Massimiliano Allegri, allenatore dell’AC Milan, osserva attentamente la squadra prima della partita di Serie A contro l’Udinese al Giuseppe Meazza. Nonostante la pressione in aumento, Allegri ha dimostrato una calma sorprendente nella sua recente conferenza stampa. “In questo momento non sono preoccupato per la mancanza di gol di Christian Pulisic. La squadra sta attraversando un periodo difficile, ma ho fiducia nelle capacità del ragazzo. È fondamentale che tutta la squadra si concentri sugli obiettivi comuni,” ha dichiarato Allegri.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Allegri su Pulisic, Leao e obiettivi Champions: “Alcuni valori rimangono immutati.”

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