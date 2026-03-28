I direttori creativi continuano a ricoprire il loro ruolo anche passando da una maison all’altra. Oltre alla newsletter settimanale inviata via email, In Fashion Terms è stata introdotta come rubrica anche sull’edizione cartacea di GQ Italia. La pubblicazione si concentra su approfondimenti e aggiornamenti nel settore della moda, offrendo ai lettori notizie e analisi relative alle figure creative del settore.

Oltre alla newsletter che ricevi ogni settimana via mail, In Fashion Terms è diventata anche una rubrica nell’edizione cartacea di GQ Italia. L’articolo che segue è la seconda puntata, tratta dal numero di aprilemaggio. Sul giornale, In Fashion Terms parlerà di moda e stile attraverso storie grandi e piccole. Il recente rimescolamento nei piani alti delle principali case di moda non ha portato solo all’inizio di una lunghissima serie di nuove direzioni creative, ma anche a una lista di designer che hanno lasciato più o meno prematuramente i marchi per i quali lavoravano. Lontani dai riflettori, senza l’ansia dei giudizi online sulle testate specializzate e sui social, molti di loro hanno deciso di occupare il tempo libero nei modi più disparati. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I direttori creativi rimangono tali anche tra una maison e l’altra

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