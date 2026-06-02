Progressioni economiche al Comune il Pd si schiera con i lavoratori | Si rispettino gli accordi già sottoscritti
Il Partito Democratico ha espresso il suo sostegno ai lavoratori comunali coinvolti nelle proteste riguardo alle progressioni economiche orizzontali. La posizione del partito chiede che vengano rispettati gli accordi già firmati tra le parti. La questione riguarda le modalità di avanzamento retributivo del personale comunale, che ha portato a manifestazioni di protesta da parte dei sindacati. La presa di posizione del partito si inserisce nel confronto tra sindacati e amministrazione sull’attuazione delle progressioni economiche.
Dopo le proteste dei sindacati arriva anche la presa di posizione del Partito Democratico nella vicenda delle progressioni economiche orizzontali del personale comunale. Una questione che nelle ultime settimane ha acceso il confronto a Palazzo Zanca e che coinvolge circa 300 dipendenti in attesa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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