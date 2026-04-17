In un intervento pubblico, un esponente dell'opposizione ha chiesto al governo di riconsiderare gli accordi firmati con un ex presidente degli Stati Uniti. Ha criticato le scelte compiute, sostenendo che negli ultimi mesi sono stati registrati insuccessi in diversi settori, tra cui sicurezza e politica internazionale. La critica si è concentrata sulle conseguenze di queste decisioni, che secondo l’interlocutore, hanno impattato sulla vita quotidiana dei cittadini, aggravando problemi come l’aumento dei prezzi e i costi energetici.

“Il governo Meloni ha accumulato fallimenti, dalla sicurezza alla politica estera. Il problema è che a pagare sono gli italiani, col carovita e il caro-energia. Adesso bisognerebbe che il governo riveda tutti gli accordi sottoscritti con Trump, sull’acquisto delle armi, sul gasolio americano, e ritorni in Europa per rivedere quei tagli del Patto di stabilità per poter consentire a famiglie e imprese di non rimanere schiacciate da queste emergenze”. Lo ha detto Giuseppe Conte a margine della presentazione alla Camera del libro di Vincenzo Iurillo Sistema Sorrento. “Invito Fratelli d’Italia a impegnarsi per trovare soluzioni ai problemi reali...🔗 Leggi su Lapresse.it

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Governo, Conte: Meloni riveda tutti gli accordi sottoscritti con Trump

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