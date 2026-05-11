Crisi Acs | Nargi si schiera con i lavoratori in presidio al Comune

Nella crisi di Acs, un rappresentante si è unito ai lavoratori in presidio davanti al municipio. La questione riguarda come la decisione della commissaria influenzerà il futuro dei servizi offerti dall’azienda. Inoltre, si è verificato un’interruzione improvvisa del piano di ricapitalizzazione con un consulente esterno, generando incertezza sulle prossime mosse. La situazione resta in evoluzione, con diversi aspetti da chiarire.

? Punti chiave Come influirà la decisione della commissaria Perrotta sul futuro dei servizi?. Perché il piano di ricapitalizzazione con Rotondi si è interrotto bruscamente?. Chi assumerà la responsabilità delle perdite finanziarie accumulate negli anni passati?. Cosa rischiano concretamente le 23 famiglie coinvolte nella messa in liquidazione?.? In Breve La liquidazione coinvolge direttamente 23 famiglie di lavoratori dell'Azienda Città Servizi.. Il commissario straordinario Giuliana Perrotta ha avviato la procedura di messa in liquidazione.. Il piano industriale con Gianluca Rotondi prevedeva la ricapitalizzazione post bilancio 2024.. La protesta dei dipendenti si è concentrata davanti a Palazzo di Città ad Avellino.🔗 Leggi su Ameve.eu

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