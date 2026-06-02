Progetto conquista il titolo
Un giovane pugile di 18 anni ha vinto il torneo nazionale Città di Carrara nella categoria 65 kg. Durante la finale, ha disputato un'ottima prestazione e si è aggiudicato il primo posto. La vittoria si inserisce in una serie di successi del pugile, che rappresenta la società Puglistica Mazzinghi Pontedera. La competizione si è svolta recentemente, con il giovane atleta che ha conquistato il titolo in modo netto.
Prosegue la marcia trionfale del giovane diciottenne Luigi Progetto della società Puglistica Mazzinghi Pontedera, che con una splendida prestazione nel match finale è salito sul podio più alto del prestigioso trofeo nazionale Città di Carrara, categoria 65 kg. Progetto è prevalso nettamente in un incontro nel quale ha messo in evidenza netti progressi tecnici insieme ad una più evoluta intelligenza tattica nel saper gestire le fasi della gara di fronte ad un avversario di notevole valore. Ma a completare l’assalto della domenica da parte della Pugilistica Mazzinghi al trofeo carrarino sono arrivate anche le ottime e convincenti prestazioni di altri due giovani boxeur: Matteo Bronciolini e Gabriele Campana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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