progetto conquista il titolo

Notizia in breve

Un giovane pugile di 18 anni ha vinto il torneo nazionale Città di Carrara nella categoria 65 kg. Durante la finale, ha disputato un'ottima prestazione e si è aggiudicato il primo posto. La vittoria si inserisce in una serie di successi del pugile, che rappresenta la società Puglistica Mazzinghi Pontedera. La competizione si è svolta recentemente, con il giovane atleta che ha conquistato il titolo in modo netto.