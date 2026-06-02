Progetto conquista il titolo

Da lanazione.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giovane pugile di 18 anni ha vinto il torneo nazionale Città di Carrara nella categoria 65 kg. Durante la finale, ha disputato un'ottima prestazione e si è aggiudicato il primo posto. La vittoria si inserisce in una serie di successi del pugile, che rappresenta la società Puglistica Mazzinghi Pontedera. La competizione si è svolta recentemente, con il giovane atleta che ha conquistato il titolo in modo netto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Prosegue la marcia trionfale del giovane diciottenne Luigi Progetto della società Puglistica Mazzinghi Pontedera, che con una splendida prestazione nel match finale è salito sul podio più alto del prestigioso trofeo nazionale Città di Carrara, categoria 65 kg. Progetto è prevalso nettamente in un incontro nel quale ha messo in evidenza netti progressi tecnici insieme ad una più evoluta intelligenza tattica nel saper gestire le fasi della gara di fronte ad un avversario di notevole valore. Ma a completare l’assalto della domenica da parte della Pugilistica Mazzinghi al trofeo carrarino sono arrivate anche le ottime e convincenti prestazioni di altri due giovani boxeur: Matteo Bronciolini e Gabriele Campana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

progetto conquista il titolo
© Lanazione.it - Progetto conquista il titolo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

La Grecia a Roma «il progetto atteso da una vita», in mostra dal 29 novembre al 12 aprile ai...

Video La Grecia a Roma «il progetto atteso da una vita», in mostra dal 29 novembre al 12 aprile ai...

Notizie e thread social correlati

Kick boxing, Spoleto conquista il titolo nazionaleIl 20 aprile 2026, nel ring di Pomezia, si è svolto un evento di kick boxing durante il quale il team di Spoleto ha conquistato il titolo nazionale.

Leggi anche: Calcio a cinque. La "Fralbe» conquista il titolo

Temi più discussi: Progetto conquista il titolo; FINAL4 REGIONALE UNDER 14 MASCHILE: ANDERLINI MO.RE VOLLEY CONQUISTA IL TITOLO; Finali Nazionali Ragazze in Gioco e Tutti in Goal: il Friuli Venezia Giulia protagonista a Salsomaggiore Terme; Ferrara protagonista ai primi Campionati Italiani Parkinson: due titoli italiani per l’associazione AP&C.

progetto conquista il titoloProgetto conquista il titoloEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it

Marigliano, l’impresa dei Laya Homines: un progetto nato tra amici conquista il titolo Uisp BMARIGLIANO - Dal sogno di tre amici al trionfo nelle Final Four Uisp B, la favola dei Laya Homines Marigliano Marigliano - Certe storie sportive non Marigliano, l’impresa dei Laya Homines: un progetto ... marigliano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web