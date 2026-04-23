Con un rush finale caratterizzato da una serie di vittorie, dopo una partenza stentata, la formazione del Fralbe si è aggiudicata il campionato " Dilettanti-Amatori " "A" della Perini. Alla penultima giornata di un torneo partito a ottobre, si è svolta la gara decisiva contro l’altra capolista Casablanca che ha determinato, dopo un combattutissimo incontro, un pareggio per 7-7 che ha permesso ai gialli della Fralbe di aggiudicarsi l’intero campionato, grazie alla vittoria dell’andata nello scontro diretto. La competizione è stata, come sempre, organizzata dalla direzione dell’impianto sportivo (che ospita due campi a 5, uno a 7 e quattro di padel, coperti nella stagione invernale), insieme all’"Aics" che ha, come sempre, brillato per gestione e qualità delle direzioni arbitrali.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio a cinque. La "Fralbe» conquista il titolo

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