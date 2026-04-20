Kick boxing Spoleto conquista il titolo nazionale

Il 20 aprile 2026, nel ring di Pomezia, si è svolto un evento di kick boxing durante il quale il team di Spoleto ha conquistato il titolo nazionale. La competizione ha visto protagonisti diversi atleti provenienti da varie zone del paese, con match che hanno attirato l’attenzione del pubblico presente. La gara si è conclusa con la vittoria della squadra di Spoleto, che ha ottenuto il riconoscimento ufficiale per il primo posto nella categoria di riferimento.

Pomezia, 20 aprile 2026 – Il ring di Pomezia si tinge dei colori di Spoleto e vibra sotto i colpi del Team MKG. Nella giornata di domenica 19 aprile, la città laziale ha ospitato le finali dei titoli nazionali di Kick Boxing XFC, un appuntamento che ha visto la scuderia spoletina vincere. A guidare l'impresa, con la consueta determinazione e lucidità tattica, è stato il maestro Mirko Gori. La sua presenza all'angolo è stata il faro per due atleti. Il successo della spedizione porta le firme di Francesca Moretti e Giacomo Rivoli. I due atleti hanno letteralmente sbaragliato la concorrenza, portando a casa il titolo nazionale grazie a due spettacolari ko.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Kick boxing, Spoleto conquista il titolo nazionale Notizie correlate Coppa Italia Femminile: Cmb sfida il Kick Off per il titoloIl Cmb, capolista imbattuto nel campionato di Serie A Tesys, approda al PalaCesaroni di Genzano di Roma tra il 9 e il 12 aprile per contendersi il... Nuoto, Criteria Italiani da sogno: Lorenzo Guidotti conquista il titolo nazionale nei 400 mistiSi sono svolti nello splendido impianto olimpionico di Riccione i Criteria Italiani di vasca corta riservati ai migliori 30 atleti nelle varie...