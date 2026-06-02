Un professore è stato aggredito in classe. Il ministro dell'Istruzione ha commentato, dicendo che non ci devono essere più prepotenti in aula. La preside dell'istituto ha riferito l'accaduto e l'intervento delle forze dell'ordine. Nessuna altra informazione sui dettagli dell'aggressione o sulle conseguenze.

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha sentito la preside dell'istituto superiore «G. Peano - C. Rosa» di Nereto (Teramo). Si è informato sulle condizioni del professore aggredito pochi giorni fa, ha chiesto alla dirigente di esprimergli la sua personale vicinanza, solidarietà e forte incoraggiamento. Ha apprezzato la linea della severità adottata dalla scuola che ha deciso di denunciare gli autori della inqualificabile aggressione e di prendere provvedimenti disciplinari rigorosi. Così il ministero dell'Istruzione, che ha riportato anche una dichiarazione dello stesso Valditara: «Va ripristinato il rispetto della autorità dei docenti, non ci può essere nessuna indulgenza verso i violenti - ha detto il ministro -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Prof aggredito. Valditara: "Basta prepotenti in aula"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Valditara: «Il prof aggredito dai ragazzi ha sbagliato a non denunciare»Un insegnante è stato aggredito da alcuni studenti e, secondo il ministro dell'Istruzione, il docente avrebbe commesso un errore nel non denunciare...

Leggi anche: Prof picchiato dai maranza a Parma, Valditara: “Sbagliato non denunciare”

Temi più discussi: Valditara: Il professore aggredito sbaglia a non denunciare. Questo non è educare; Prof aggrediti a Parma: giusto non denunciare i ragazzi? Le opinioni di prof ed educatori; Docente aggredito a Parma: Non denuncio i ragazzi: è più educativo così; Il prof aggredito: non denuncio. Valditara? È un incompetente.

Prof aggredito, la solidarietà del ministro Valditara. Una mamma si scusaIL CASO TERAMO Anche il ministro Giuseppe Valditara è d’accordo sulla linea dura scelta dalla preside dell’istituto superiore Peano Rosa di Nereto dopo l’aggressione ... ilmessaggero.it

Prof aggredito dai ragazzi, Valditara: Basta indulgenza, ha fatto bene a denunciarliVa ripristinato il rispetto dell'autorità dei docenti, non ci può essere indulgenza verso i violenti. Così il ministro dell'Istruzione Giuseppe ... ilmessaggero.it

Il prof aggredito, aperto un fascicolo per istigazione reddit