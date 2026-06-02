Prof aggredito Valditara | Basta prepotenti in aula

Da ilgiornale.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un professore è stato aggredito in classe. Il ministro dell'Istruzione ha commentato, dicendo che non ci devono essere più prepotenti in aula. La preside dell'istituto ha riferito l'accaduto e l'intervento delle forze dell'ordine. Nessuna altra informazione sui dettagli dell'aggressione o sulle conseguenze.

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Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha sentito la preside dell'istituto superiore «G. Peano - C. Rosa» di Nereto (Teramo). Si è informato sulle condizioni del professore aggredito pochi giorni fa, ha chiesto alla dirigente di esprimergli la sua personale vicinanza, solidarietà e forte incoraggiamento. Ha apprezzato la linea della severità adottata dalla scuola che ha deciso di denunciare gli autori della inqualificabile aggressione e di prendere provvedimenti disciplinari rigorosi. Così il ministero dell'Istruzione, che ha riportato anche una dichiarazione dello stesso Valditara: «Va ripristinato il rispetto della autorità dei docenti, non ci può essere nessuna indulgenza verso i violenti - ha detto il ministro -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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