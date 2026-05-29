Valditara | Il prof aggredito dai ragazzi ha sbagliato a non denunciare

Un insegnante è stato aggredito da alcuni studenti e, secondo il ministro dell'Istruzione, il docente avrebbe commesso un errore nel non denunciare subito l’accaduto. Il ministro ha commentato che con l’attuale governo, il periodo di tolleranza verso certi comportamenti è terminato. La vicenda ha attirato l’attenzione su come vengono gestiti i casi di violenza nelle scuole.

Il professore aggredito ha fatto male a non denunciare i ragazzi. Perché «con questo governo l’epoca del giustificazionismo è finita. Se un docente viene aggredito non ci può più essere comprensione. Le norme ci sono e vanno applicate. Quello che è successo è un fatto di assoluta gravità». Parola del ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara in un’intervista al Corriere della Sera. La banalizzazione del messaggio. «Io penso che un insegnante aggredito che in qualche modo banalizza quanto avvenuto dicendo che non si è trattato di una aggressione, che ha voluto accettare il loro ‘linguaggio’, e che aggiunge di non volerli denunciare non stia compiendo un atto educativo, bensì stia scardinando il principio di autorevolezza e responsabilità che la scuola deve incarnare. 🔗 Leggi su Open.online

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