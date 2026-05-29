Prof picchiato dai maranza a Parma Valditara | Sbagliato non denunciare

Un professore è stato aggredito da un gruppo di studenti in una scuola di Parma. Secondo quanto riferito, l'episodio è avvenuto durante l'orario scolastico, con alcuni ragazzi che hanno colpito il docente con calci e pugni. La polizia è intervenuta sul posto per fermare la rissa. Il docente ha riportato ferite e ha richiesto assistenza medica. La vicenda è al centro di un dibattito sulla sicurezza nelle scuole.

Per il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara sbaglia a non denunciare i ragazzi il professore di Parma picchiato dagli studenti In un’intervista rilasciata al Corriere il ministro pensa che il professore: “Sta di fatto dicendo ai ragazzi che non c’è differenza tra rispettare le regole e ignorarle. Da ministro, ma anche da genitore, non posso condividerlo”. “Ci vuole un messaggio educativo forte: non si accetta il linguaggio della prepotenza, l’autorità va rispettata. Il professore sostiene che la denuncia avrebbe “distrutto il futuro” dei tre ragazzi: la sanzione non distrugge il futuro, serve a far maturare la persona. Oltretutto, essendo minorenni, per quello che hanno fatto non è prevista certo la galera, ma altri strumenti rieducativi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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A Parma due docenti sono stati aggrediti da un gruppo di ragazzi, uno colpito con un bastone

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Potrei suggerire al @Quirinale e a @GiorgiaMeloni di andare a trovare il docente di Parma picchiato dagli studenti maranza che si definiscono italiani di seconda generazione? Sarebbe opportuna anche la presenza di @ellyesse e del sindaco di #Modena. x.com

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