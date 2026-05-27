A Napoli arriva la Flotilla | quattro giorni di iniziative per Gaza

La Freedom Flotilla è arrivata a Napoli con la nave Ghassan Kanafani, nell’ambito della campagna internazionale "100 porti per Gaza". La tappa napoletana apre quattro giorni di iniziative in città dedicate alla Palestina, con incontri pubblici, dibattiti nelle università, appuntamenti nei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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