Solidarietà e sostegno al popolo palestinese la Freedom Flotilla arriva a Messina

A Messina si svolgono tre giornate dedicate alla solidarietà con il popolo palestinese, organizzate dal coordinamento Messina-Palestina. Le iniziative sono rivolte alla Freedom Flotilla e alla Global Sumud Flotilla, con l’obiettivo di sostenere pubblicamente queste missioni. Le attività prevedono incontri pubblici e momenti di confronto, coinvolgendo diversi gruppi locali e promotori impegnati nel tema.

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