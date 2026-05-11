Solidarietà e sostegno al popolo palestinese la Freedom Flotilla arriva a Messina
A Messina si svolgono tre giornate dedicate alla solidarietà con il popolo palestinese, organizzate dal coordinamento Messina-Palestina. Le iniziative sono rivolte alla Freedom Flotilla e alla Global Sumud Flotilla, con l’obiettivo di sostenere pubblicamente queste missioni. Le attività prevedono incontri pubblici e momenti di confronto, coinvolgendo diversi gruppi locali e promotori impegnati nel tema.
Tre giornate di iniziative per la solidarietà e il sostegno al popolo palestinese, alla Freedom Flotilla e alla Global Sumud Flotilla, promosse in seno al coordinamento Messina-Palestina.Messina si prepara ad accogliere la Freedom Flotilla Italia e la campagna di mobilitazione civile “100.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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