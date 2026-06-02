Processo a Viterbo | la vittima sparisce e torna in Marocco

In un processo a Viterbo, la vittima è scomparsa e si è trasferita in Marocco. Le indagini hanno accertato come l’uomo esercitasse un controllo totale sulla sua vita. Non sono stati resi noti dettagli sulle violenze subite dalla donna prima di presentare denuncia. La vicenda riguarda anche le modalità con cui la vittima è riuscita a allontanarsi dal contesto di violenza. La corte continuerà ad esaminare le prove nel procedimento in corso.

? Domande chiave Come faceva l'uomo a controllare ogni aspetto della sua vita?. Quali violenze ha subito la donna prima di denunciare il marito?. Perché la testimone chiave è sparita proprio durante il processo?. Cosa rischia l'imputato senza la deposizione della vittima?.? In Breve Accuse di maltrattamenti e violenza sessuale per ricatto economico contro marito di 34 anni.. Denuncia presentata dalla vittima nel luglio 2023 contro il coniuge della Tuscia.. Divorzio ottenuto dalla donna il 19 gennaio scorso prima del rientro in Marocco.. Impedimento corsi lingua italiana e sequestro documenti per isolamento sociale nel Bolsena.. Una fuga dal controllo nel comprensorio del lago di Bolsena: la storia della 26enne che ha lasciato il marito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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