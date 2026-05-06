Viterbo processo per la rapina al distributore | parla la vittima

A Viterbo si svolge il processo legato alla rapina avvenuta in un distributore di benzina. La vittima ha fornito la sua testimonianza in aula, mentre la polizia ha già arrestato alcuni complici coinvolti nell’episodio. Durante le indagini, sono state esaminate le foto scattate con il cellulare, che hanno fornito elementi utili per ricostruire quanto accaduto. La vicenda si inserisce in un’indagine più ampia sulla criminalità nella zona.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto le foto del cellulare a cambiare le indagini?. Chi sono i complici già catturati dalla polizia dopo la rapina?. Perché la difesa contesta il riconoscimento dell'imputato in aula?. Dove si nascondeva la vedetta durante l'aggressione al distributore?.? In Breve I rapinatori rubarono 1820 euro al distributore Ewa il 12 giugno 2024.. La vittima subì tre colpi alla nuca con prognosi di sette giorni.. I complici M.S. e G.M. sono stati catturati a Roma e Sorano.. Foto scattate col cellulare mostrano un uomo calvo e uno con felpa gialla.. Il processo per la rapina avvenuta il 12 giugno 2024 al distributore Ewa della superstrada verso Vetralla ha preso il via nel tribunale di Viterbo con la testimonianza del giovane senegalese di 25 anni che subì il violento attacco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viterbo, processo per la rapina al distributore: parla la vittima Notizie correlate Leggi anche: Promette sesso, poi lo rapina. La vittima è un pensionato. Giovane coppia sotto processo Vigevano, rapina notturna al distributore: forzati gabbiotto e cassaDue individui si sono introdotti negli uffici di un distributore di carburante in provincia di Vigevano durante la notte, riuscendo a sottrarre circa... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Ubaldo Manuali, nuova condanna per il netturbino accusato di ripetute violenze sessuali; Ubaldo Manuali, nuova condanna a 7 anni: Compagna narcotizzata con il limoncello e violentata; Processo per l'omicidio stradale di Federico Salvagni, le parole del padre; Panico tra scambisti al club privé, processo alle battute finali. San Pellegrino in fiore @Viterbo Italy - facebook.com facebook